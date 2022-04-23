Православные верующие Башкирии готовятся встретить Пасху

Верующие готовятся встретить один из главных православных праздников – Пасху. Считается, что в Страстную пятницу Иисус Христос был распят. В Великую субботу в храмах проходят особые службы. В 23:45 на телеканале БСТ вы сможете увидеть прямую трансляцию из кафедрального собора Рождества Богородицы. Что значит для верующих Пасха и как светлый праздник справляют православные разных национальностей?

Украинский говор хозяйки только добавляет колорита яствам. Примерно за таким столом ещё их родители встречали Пасху. Вроде бы блинчики, но украинцы скажут «налистники». И, конечно, то, без чего национальный стол невозможно представить.

Сало, знаете, и в пир, и мир. Если холодца нет на столе, то это считался минус для хозяйки. Людмила Костина, заместитель председателя украинского национального культурного центра «Кобзарь»

Быть может, знак бесконечности связан с тем, что праздник напоминает нам о вечной жизни через веру в воскресение Иисуса Христа. Людмила Костина и Виталий Козленко родились в Украине, но еще в нулевые переехали в Россию. Чувствовать Родину за тысячи километров помогает то, чем славится украинский народ – песни. Оба поют в национальном центре. Хранят традиции.

На Украине принято освященную еду пронести по большому хозяйству. Виталий Козленко, председатель украинского национального культурного центра «Кобзарь»

Все дороги ведут в храм. Пасха – это праздник праздников, торжество из торжеств. Верующие несут на освящение куличи, яйца, паски. Это символы Иисуса Христа – жизни и воскресения.

Пасха для многих – это светлый, весенний праздник, повод собраться вместе за готовкой куличей и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не результат, а процесс. Но за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляют в воскресенье. Название дня недели говорит само за себя. Он назван так в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это прохождение от смерти к жизни, от земли к небу.

Светлый праздник – еще одно напоминание о том, что смерть побеждена, что нам необходимо объединиться вокруг этой благой вести. Владимир Иванов, протоиерей, клирик Кафедрального Соборного Храма Рождества Пресвятой Богородицы