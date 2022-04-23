Радий Хабиров написал международный диктант на башкирском языке

Более 1,5 тыс. площадок было организовано для написания башкирского диктанта. Сегодня в очередной раз прошла международная акция, в которой приняли участие десятки тысяч людей. Желающие могли проверить свои знания в форматах онлайн и офлайн. В числе тех, кто писал диктант, был и Глава Башкортостана. Радий Хабиров рассказал, какую оценку он получил в прошлый раз.

Редко можно увидеть такое, чтобы в одной аудитории за парты сели одновременно школьники, студенты, артисты, политики и даже сам глава республики. Радий Хабиров не впервые прививает интерес к башкирскому диктанту собственным примером. Правда, в прошлый раз, признаётся, всё же допустил пару ошибок, написав на четверку. Теперь Глава Башкортостана провел работу над ошибками и намерен улучшить результат.

Я наблюдаю за практикой башкирских диктантов, и вижу, что людям интересно. Мы как раз ставили задачу, чтобы изучение родного языка было интересным, а говорить на нём модно. При этом, чтобы не было никакого давления. Когда людям самим интересно – всё получается гораздо лучше. В этом и цель диктанта. Такие акции укрепляют единство, укрепляют взаимоотношение друг к другу. Это очень здорово! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы писали текст Рами Гарипова «Раздумья». Текст был сложный, было много пунктуации, но мы выстояли. С удовольствием написали диктант. Миляуша Кидрасова, участница диктанта

К слову, в некоторых вузах абитуриенты - победители олимпиад по родному языку уже могут получить дополнительные десять баллов при поступлении. Власти также рассматривают возможность поощрения учителей.

Очень интересный проект мы начали с ректором МГУ. Всероссийский конкурс «Учитель года» мы хотим дополнить номинацией «Учителя родных языков». Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

В одной из уфимских гимназий совместили сразу два мероприятия. День открытых дверей для тех, чьи дети пойдут учиться в школу в следующем году, а также написание диктанта. За парты сели родители.

Вспоминаются школьные годы, когда учитель диктует, а одноклассники сидят. Сама атмосфера располагает. Ринат Рамазанов, солист группы «Аргымак»

В Национальном музее участников диктанта перед написанием настраивали с помощью музыки. Один из сотрудников играл на курае башкирские мелодии. Среди присутствующих было много представителей культуры, в том числе танцоры, актеры и художники.

Я не могу допустить, чтобы мой язык умер. Я этого очень боюсь, я хочу, чтобы он жил, потому что он очень красивый и мелодичный. Камиль Бузыкаев, карикатурист

Диктант состоял из нескольких этапов. Первый – для начинающих, далее уровень сложности повышался. На некоторых площадках проводили чтения на северо-западном диалекте. В числе дикторов – известные политики, ведущие, учителя, актеры и не только.

Главное, чтобы слово доходило до каждого. В театре когда выступаем, эмоции есть. А здесь эмоции не нужны, просто слова нужно читать. Минзаля Хайруллина, народная артистка Республики Башкортостан