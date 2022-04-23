Радий Хабиров написал международный диктант на башкирском языке

Более 1,5 тыс. площадок было организовано для написания башкирского диктанта. Сегодня в очередной раз прошла международная акция, в которой приняли участие десятки тысяч людей. Желающие могли проверить свои знания в форматах онлайн и офлайн. В числе тех, кто писал диктант, был и Глава Башкортостана. Радий Хабиров рассказал, какую оценку он получил в прошлый раз.
Редко можно увидеть такое, чтобы в одной аудитории за парты сели одновременно школьники, студенты, артисты, политики и даже сам глава республики. Радий Хабиров не впервые прививает интерес к башкирскому диктанту собственным примером. Правда, в прошлый раз, признаётся, всё же допустил пару ошибок, написав на четверку. Теперь Глава Башкортостана провел работу над ошибками и намерен улучшить результат.
К слову, в некоторых вузах абитуриенты - победители олимпиад по родному языку уже могут получить дополнительные десять баллов при поступлении. Власти также рассматривают возможность поощрения учителей.
В одной из уфимских гимназий совместили сразу два мероприятия. День открытых дверей для тех, чьи дети пойдут учиться в школу в следующем году, а также написание диктанта. За парты сели родители.
В Национальном музее участников диктанта перед написанием настраивали с помощью музыки. Один из сотрудников играл на курае башкирские мелодии. Среди присутствующих было много представителей культуры, в том числе танцоры, актеры и художники.
Диктант состоял из нескольких этапов. Первый – для начинающих, далее уровень сложности повышался. На некоторых площадках проводили чтения на северо-западном диалекте. В числе дикторов – известные политики, ведущие, учителя, актеры и не только.
В акции мог принять участие любой желающий, причем вовсе не обязательно было куда-то ходить. На телеканале БСТ прошел марафон, на котором текст читали в прямом эфире. Запись сохранилась, так что присоединиться еще не поздно. Всего же было организовано более 1,5 тысячи площадок, и не только в республике. Проверить знание башкирского можно было в Турции, Китае и странах СНГ. Мероприятие уже четвертый год проходит со статусом международного.