Радий Хабиров провёл выездной «Промчас» на заводе «Стеклонит»

Радий Хабиров посетил производственную площадку уфимского завода «Стеклонит». Главе Башкортостана, членам республиканского правительства и директорам крупных предприятий была представлена выставочная экспозиция Композитного дивизиона ГК «Росатом». Здесь же руководитель региона провёл выездное совещание «Промышленный час», на котором обсудили перспективы развития отрасли.

Эти композитные материалы способны выдержать нагрузку в десятки тонн, поэтому и применяются они в разных сферах: даже в строительстве дорог в заболоченных территориях, при возведении инфраструктурных и промышленных объектов по всей стране. История «Стеклонита» начинается с конца 1961 года, когда были установлены первые электропечи Уфимского завода текстильного волокна. А с 2024 года предприятие входит в состав Композитного дивизиона ГК «Росатом» – лидера по производству углеволокна, стекловолокна, композитных материалов и готовых изделий на их основе. Реализовать новые инфраструктурные проекты также помогает сотрудничество с Фондом развития промышленности.

Важно сказать о нашем взаимодействии с ФРП: мы только стартанули. В 2025 году у нас был первый пилотный проект, первые суммы одобрены. Соответственно, планируем расширение под инфраструктурные проекты на территории предприятия, расширение линейки производимой продукции. Армен Айрапетов, генеральный директор АО «Стеклонит»

Без инвестиций нет развития. За два года на предприятии реализовано шесть инвестпроектов по модернизации производства и расширению ассортиментной линейки компании. Также прислушались к позиции Радия Хабирова, что продукцию наших заводов, работающих в том числе на зарубежных рынках, нужно активнее продвигать в республике.

В 2019 году «Стеклонит» перевёл свои производственные площадки из города Тверь в Уфу. Такое решение было принято неслучайно: привлекли более широкие экономические возможности и комфортный инвестиционный климат. Это уже позволило предприятию увеличить производство стратегического материала.

Сотрудничество «Росатома» и Башкортостана реализуется сразу по нескольким направлениям, обсуждается целый ряд цифровых решений. Новые технологии стали внедряться и на предприятии «Стеклонит» после прихода крупного российского инвестора. Радий Хабиров отметил этот положительный момент, открывая первое в этом году выездное совещание «Промчаса».

Мы со «Стеклонитом» всегда работали, всегда он в поле нашего внимания был. Я сразу хочу сказать, что мы рады, что пришёл такой инвестор. Вообще мы ратуем за более широкое представительство «Росатома» в нашей республике. У нас с вами и по другим проектам есть взаимодействие. Мы посмотрели уже ряд решений, ряд инвестиций, которые были вложены в предприятие. Очень позитивное впечатление производит. Показатели работы предприятия тоже достаточно эффективные. Мы видим постоянное вложение инвестиций, мы видим неплохие социальные показатели, рост заработной платы. Здесь, насколько я знаю, в корпорации достаточно уважительное отношение к своим работникам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проявляется это не только в создании комфортных условий труда, но и в многоуровневой подготовке квалифицированных кадров.

Происходит теоретическое обучение новых сотрудников две недели, закрепляем за опытным наставником, и непосредственно уже на оборудовании подготавливаем кадры. Минимум три месяца происходит обучение, только потом допуск к самостоятельной работе. Радик Шаймарданов, начальник цеха по производству непрерывного стекловолокна