Радий Хабиров провёл выездной «Промчас» на заводе «Стеклонит»

Радий Хабиров посетил производственную площадку уфимского завода «Стеклонит». Главе Башкортостана, членам республиканского правительства и директорам крупных предприятий была представлена выставочная экспозиция Композитного дивизиона ГК «Росатом». Здесь же руководитель региона провёл выездное совещание «Промышленный час», на котором обсудили перспективы развития отрасли.
Эти композитные материалы способны выдержать нагрузку в десятки тонн, поэтому и применяются они в разных сферах: даже в строительстве дорог в заболоченных территориях, при возведении инфраструктурных и промышленных объектов по всей стране. История «Стеклонита» начинается с конца 1961 года, когда были установлены первые электропечи Уфимского завода текстильного волокна. А с 2024 года предприятие входит в состав Композитного дивизиона ГК «Росатом» – лидера по производству углеволокна, стекловолокна, композитных материалов и готовых изделий на их основе. Реализовать новые инфраструктурные проекты также помогает сотрудничество с Фондом развития промышленности.
Без инвестиций нет развития. За два года на предприятии реализовано шесть инвестпроектов по модернизации производства и расширению ассортиментной линейки компании. Также прислушались к позиции Радия Хабирова, что продукцию наших заводов, работающих в том числе на зарубежных рынках, нужно активнее продвигать в республике.
В 2019 году «Стеклонит» перевёл свои производственные площадки из города Тверь в Уфу. Такое решение было принято неслучайно: привлекли более широкие экономические возможности и комфортный инвестиционный климат. Это уже позволило предприятию увеличить производство стратегического материала.
Сотрудничество «Росатома» и Башкортостана реализуется сразу по нескольким направлениям, обсуждается целый ряд цифровых решений. Новые технологии стали внедряться и на предприятии «Стеклонит» после прихода крупного российского инвестора. Радий Хабиров отметил этот положительный момент, открывая первое в этом году выездное совещание «Промчаса».
Проявляется это не только в создании комфортных условий труда, но и в многоуровневой подготовке квалифицированных кадров.
А современные станки, приобретённые в рамках модернизации производства, позволяют специалистам «Стеклонита» выпускать качественную продукцию, которая используется практически во всех сферах. Также в ходе выездного совещания «Промчас» обсудили вопросы импортозамещения и кооперации с промышленными предприятиями республики. Отдельное внимание участники уделили подготовке инженерных кадров и созданию научно-производственных коллабораций с вузами Башкортостана. Реализация этих проектов не только внесёт вклад в экономическое возрождение России, но и укрепит позиции республики в рейтинге сильнейших промышленных регионов страны.