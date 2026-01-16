В Уфе выберут лучшего учителя башкирского языка

В Уфе стартовал конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана». 70 преподавателей будут соревноваться в профессиональном мастерстве. Конкурс проходит в несколько этапов, включающих открытые уроки, мастер-классы и педагогические интервью.

Настольная игра – лучшая практика для языка. На этих ярких карточках изображены слова башкирской считалочки. «Бесәй, сәй, айыу, бал, май» – это настольная игра в жанре «сбрось карту» для детей и взрослых, созданная с целью сохранения и развития башкирского языка. Именно такой игровой формат использует молодой педагог Зульфия Аминева во время своих уроков.

Еще будучи студенткой Башкирского государственного педагогического университета, Зульфия проходила практику в башкирском лицее №2 имени Гали Ибрагимова, а уже после окончания учебы решила продолжить свой профессиональный путь именно в этой школе. Ее метод преподавания вызывает у детей особый интерес к урокам башкирского языка. Ребята делятся на команды, соревнуются между собой, а в конце игры каждого ждет вознаграждение. Ученики 4 «А» класса с восторгом отзываются об уроках Зульфии Фуатовны.

Зульфия решила поделиться своим преподавательским опытом и показать себя, поэтому принимает участие в городском этапе конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы». Целями мероприятия являются поддержка инновационного педагогического движения, развитие и пропаганда приоритетных направлений в области образования и повышение престижа учительской профессии.