Зеленая Башкирия: в Уфе планируют высадить более 4 тыс крупномерных деревьев

Более 4 тысяч крупномерных деревьев это весной планируют высадить в Уфе. Благодаря республиканской акции «Зеленая Башкирия» в столице республики создадут Музыкальную, Серебряную, Черёмуховую и ряд других аллей. Сегодня был дан старт масштабному озеленению всего Башкортостана.

Строго по верёвке, чтобы будущая аллея радовала прохожих не только пышной кроной деревьев, но и ровными линиями.

Соблюдаем правила все посадки, чтобы лунки были, чтобы видовая сторона смотрела именно на тротуар. Бодро, с удовольствием, на благо наших жителей. Руслан Гилязов, заместитель директора УЖХ Октябрьского района г. Уфы

Работники ЖЭУ, администрации, местные жители, а также известные личности, проживающие или работающие на территории Октябрьского района Уфы, подключились к созданию Липовой аллеи на Южном проезде. Одной из самых активных участниц акции «Зеленая Башкирия» стала народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева.

С удовольствием пришла, прекрасная идея. Это у нас город будет в цветущий, зеленый. Воздух хороший будет и красиво будет, пусть завидуют другие города. Савия Сираева, актриса Уфимского государственного татарского театра «Нур»

За приживаемость крупномеров участники акции не переживают. Для высадки привезли деревья с закрытой корневой системой. В общей сложности 42 декоративные липы украсили аллею на уфимском проезде.

Перед проведением акции «Зеленая Башкирия» мы запустили опрос в интернете. Жители активно принимали участие в голосовании. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

В закладке Аллеи мужества в микрорайоне Сипайлово сегодня участие принял ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин. В преддверии Дня Победы по улице Бикбая высадили декоративные яблони.

На каждом дереве табличка с QR-кодом. Направив на нее свой смартфон, можно узнать вид и сорт насаждения. А также информацию, кто и когда посадил дерево.

В общей сложности 75 яблонь украсили Аллею мужества. Своим цветением они будут напоминать знаменитую сакуру.

Я считаю, что это замечательная акция. Это так здорово, это так красиво, свежо, люди собираются вместе, участвуют. Это же радость, счастье. Алина Чанышева, жительница г. Уфы