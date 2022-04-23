Зеленая Башкирия: в Уфе планируют высадить более 4 тыс крупномерных деревьев

Более 4 тысяч крупномерных деревьев это весной планируют высадить в Уфе. Благодаря республиканской акции «Зеленая Башкирия» в столице республики создадут Музыкальную, Серебряную, Черёмуховую и ряд других аллей. Сегодня был дан старт масштабному озеленению всего Башкортостана.
Строго по верёвке, чтобы будущая аллея радовала прохожих не только пышной кроной деревьев, но и ровными линиями.
Работники ЖЭУ, администрации, местные жители, а также известные личности, проживающие или работающие на территории Октябрьского района Уфы, подключились к созданию Липовой аллеи на Южном проезде. Одной из самых активных участниц акции «Зеленая Башкирия» стала народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева.
За приживаемость крупномеров участники акции не переживают. Для высадки привезли деревья с закрытой корневой системой. В общей сложности 42 декоративные липы украсили аллею на уфимском проезде.
В закладке Аллеи мужества в микрорайоне Сипайлово сегодня участие принял ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин. В преддверии Дня Победы по улице Бикбая высадили декоративные яблони.
На каждом дереве табличка с QR-кодом. Направив на нее свой смартфон, можно узнать вид и сорт насаждения. А также информацию, кто и когда посадил дерево.
В общей сложности 75 яблонь украсили Аллею мужества. Своим цветением они будут напоминать знаменитую сакуру.
«Зеленая Башкирия» прошла по всей республике. Во втором по величине городе Башкортостана заложили десять аллей. Всего же на общегородской субботник в Стерлитамаке вышли более 43 тысяч человек. Тем временем в Кумертау сегодня высаживали деревья в местном парке Победы. А после всех ждал горячий обед в импровизированной полевой кухне.