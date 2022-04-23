Зеленая Башкирия: в Уфе планируют высадить более 4 тыс крупномерных деревьев

Более 4 тысяч крупномерных деревьев это весной планируют высадить в Уфе. Благодаря республиканской акции «Зеленая Башкирия» в столице республики создадут Музыкальную, Серебряную, Черёмуховую и ряд других аллей. Сегодня был дан старт масштабному озеленению всего Башкортостана.

Строго по верёвке, чтобы будущая аллея радовала прохожих не только пышной кроной деревьев, но и ровными линиями. 

Соблюдаем правила все посадки, чтобы лунки были, чтобы видовая сторона смотрела именно на тротуар. Бодро, с удовольствием, на благо наших жителей.

Руслан Гилязов, заместитель директора УЖХ Октябрьского района г. Уфы

Работники ЖЭУ, администрации, местные жители, а также известные личности, проживающие или работающие на территории Октябрьского района Уфы, подключились к созданию Липовой аллеи на Южном проезде. Одной из самых активных участниц акции «Зеленая Башкирия» стала народная артистка Башкортостана и Татарстана Савия Сираева.

С удовольствием пришла, прекрасная идея. Это у нас город будет в цветущий, зеленый. Воздух хороший будет и красиво будет, пусть завидуют другие города.

Савия Сираева, актриса Уфимского государственного татарского театра «Нур»

За приживаемость крупномеров участники акции не переживают. Для высадки привезли деревья с закрытой корневой системой. В общей сложности 42 декоративные липы украсили аллею на уфимском проезде.

Перед проведением акции «Зеленая Башкирия» мы запустили опрос в интернете. Жители активно принимали участие в голосовании. 

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
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В закладке Аллеи мужества в микрорайоне Сипайлово сегодня участие принял ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин. В преддверии Дня Победы по улице Бикбая высадили декоративные яблони.

Фото №1 - Зеленая Башкирия: в Уфе планируют высадить более 4 тыс крупномерных деревьев

На каждом дереве табличка с QR-кодом. Направив на нее свой смартфон, можно узнать вид и сорт насаждения. А также информацию, кто и когда посадил дерево.

В общей сложности 75 яблонь украсили Аллею мужества. Своим цветением они будут напоминать знаменитую сакуру.

Я считаю, что это замечательная акция. Это так здорово, это так красиво, свежо, люди собираются вместе, участвуют. Это же радость, счастье.

Алина Чанышева, жительница г. Уфы

«Зеленая Башкирия» прошла по всей республике. Во втором по величине городе Башкортостана заложили десять аллей. Всего же на общегородской субботник в Стерлитамаке вышли более 43 тысяч человек. Тем временем в Кумертау сегодня высаживали деревья в местном парке Победы. А после всех ждал горячий обед в импровизированной полевой кухне.

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