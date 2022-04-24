В Башкирии в День поминовения будут курсировать дополнительные автобусы

30 апреля, в День поминовения и почитания, и 3 мая, в Родительский день, в Башкирии запустят дополнительные автобусы до кладбища. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».
В Уфе в эти дни с 08:00 до 20:00 будут организованы следующие маршруты:
№15 ДК УМПО – поселок Тимашево;
ДК УМПО – Колхозный рынок – Северное кладбище (только 3 мая);
№30 ТСК «Пушкинский» – СТО;
№30К ТЦ «Башкортостан» – СТО;
БГУ – улица имени города Галле – Южное кладбище (только 3 мая).
Полный список городов и маршрутов опубликован специалистами «Башавтотранса» на сайте.