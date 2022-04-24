В Башкирии в День поминовения будут курсировать дополнительные автобусы

30 апреля, в День поминовения и почитания, и 3 мая, в Родительский день, в Башкирии запустят дополнительные автобусы до кладбища. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

Фото №1 - В Башкирии в День поминовения будут курсировать дополнительные автобусы

В Уфе в эти дни с 08:00 до 20:00 будут организованы следующие маршруты:

№15 ДК УМПО – поселок Тимашево;

ДК УМПО – Колхозный рынок – Северное кладбище (только 3 мая);

№30 ТСК «Пушкинский» – СТО;

№30К ТЦ «Башкортостан» – СТО;

БГУ – улица имени города Галле – Южное кладбище (только 3 мая).

Полный список городов и маршрутов опубликован специалистами «Башавтотранса» на сайте.

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