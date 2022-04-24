В Башкирии за сутки не погиб ни один человек с коронавирусом

Стало известно, что в Башкирии за последние сутки не скончался ни один пациент с подтвержденным коронавирусом. За всё время пандемии зафиксировано 5598 летальных случаев. Диагноз подтвердился у 159 человек за сутки (284 884), выздоровели – 130 (278 419). Госпитализация потребовалась 27 пациентам.