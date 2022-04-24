В Башкирии за сутки не погиб ни один человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает активно следить за эпидемиологической ситуацией.
Стало известно, что в Башкирии за последние сутки не скончался ни один пациент с подтвержденным коронавирусом. За всё время пандемии зафиксировано 5598 летальных случаев. Диагноз подтвердился у 159 человек за сутки (284 884), выздоровели – 130 (278 419). Госпитализация потребовалась 27 пациентам.
В России за сутки коронавирус выявили у 8446 человек (18 137 137), выздоровели – 10 508 (17 474 628), скончались – 168 (374 902). Госпитализировано 1352 зараженных.