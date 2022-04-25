Два года продолжаются поиски молодого вахтовика из Башкирии

Почти два года ведутся поиски пропавшего без вести вахтовика 1992 года рождения из Белорецкого района. Данила Таипов перестал выходить на связь 24 июня 2020 года. Его сестра рассказала, что в тот день он работал в лесу.
Приметы: среднее телосложение, рост 175 см, зеленые глаза, темно-русые волосы. Мужчина был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета.
– Если сможешь, конечно, ну возвращайся поскорее! Мы все простим, поймем, ведь мы тебя любим и ждем, во что бы то ни стало. Что бы люди ни говорили, мы ждем тебя живым и здоровым! Главное – чтоб ты был жив, был на связи, и мы знали, что у тебя все хорошо! – обращается через соцсети к пропавшему брату его сестра.
Если вам что-либо известно о местонахождении Данилы Таипова, информацией можно поделиться по следующим телефонным номерам: +7 (965) 643-69-26, 8 (800) 700-54-52 и 112.