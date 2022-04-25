Два года продолжаются поиски молодого вахтовика из Башкирии

– Если сможешь, конечно, ну возвращайся поскорее! Мы все простим, поймем, ведь мы тебя любим и ждем, во что бы то ни стало. Что бы люди ни говорили, мы ждем тебя живым и здоровым! Главное – чтоб ты был жив, был на связи, и мы знали, что у тебя все хорошо! – обращается через соцсети к пропавшему брату его сестра.