В Башкирии простились с Тимуром Кильмухаметовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине

Вчера, 24 апреля, в Учалинском районе простились с Тимуром Кильмухаметовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Тимур Кильмухаметов родился в Учалах 3 декабря 1999 года. В 2017 году он окнчил школу и пошел служить в ВС РФ. В ноябре того же года его призвали на срочную службу, а через два года он остался служить на контрактной основе. Во войсках парень служил пулеметчиком спецназа.