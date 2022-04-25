В Башкирии простились с Тимуром Кильмухаметовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине

Вчера, 24 апреля, в Учалинском районе простились с Тимуром Кильмухаметовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Тимур Кильмухаметов родился в Учалах 3 декабря 1999 года. В 2017 году он окнчил школу и пошел служить в ВС РФ. В ноябре того же года его призвали на срочную службу, а через два года он остался служить на контрактной основе. Во войсках парень служил пулеметчиком спецназа.
Младшего сержанта близкие и родные вспоминают как доброго, светлого и отзывчивого человека.
– Сослуживцы говорили о нем, как о настоящем бойце, сильном и отважном, который всегда был в первых рядах и мог повести за собой людей, – пишут о Кильмухаметове земляки.
У погибшего военного остались родители, младший брат и жена. Прощание с ним состоялось в его родном городе. Тимур Радикович был посмертно награжден Орденом Мужества.
Фото: vk.com/uchalyraion.