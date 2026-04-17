Из Башкирии в зону спецоперации проводили бойцов после отпуска

В Уфе прошла очередная отправка военнослужащих в зону проведения СВО. Бойцы находились в отпуске две недели. За это время они отдохнули, увиделись с родными и близкими. Проводить участников спецоперации пришли их жёны, дети, родители, друзья и коллеги.

Только из столицы республики на передовую отправились более 30 человек. С напутственными словами к военнослужащим обратился заместитель премьер-министра правительства республики. Ирек Сагитов отметил, что, пока ребята стоят на защите Родины, Башкортостан будет во всём помогать и поддерживать их семьи.