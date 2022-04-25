в Уфе судьи обсудили вопросы обеспечения единства правоприменения

В честь 100-летнего юбилея Верховного суда в Башкортостане прошел круглый стол относительно правоприменительной практики.

В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и судебной власти. С докладами выступили как действующие служители Фемиды, так и научное сообщество.

Тема единства правоприменения имеет важное значение, поскольку в судебных вопросах не должно быть разночтений, чтобы избегать возможных ошибок. Судьи регулярно обмениваются опытом, а с учетом того, что нынешний год для всей системы юбилейный, ожидается большое количество подобных мероприятий.

Сегодня постоянно вносятся изменения в законодательство. Некоторые нормы могут быть непонятны для новых пользователей права. Поэтому опыт разъяснительной работы, принятия решений Верховным судом России имеет большое практическое значение для судов. Отвлекает от ошибок.

Татьяна Писарева, председатель Совета судей Республики Башкортостан

Практическое значение мероприятия, приуроченного к столетию образования Верховного суда России, чрезвычайно велико. Потому что тема обеспечения потребительского единства всегда актуальна. Вынесенное судом решение распространяется не только на участников процесса, но и помогает регулировать правоотношения в гражданском, административном, уголовном праве.

Сергей Асташов, судья Верховного суда России
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