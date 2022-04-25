в Уфе судьи обсудили вопросы обеспечения единства правоприменения

В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и судебной власти. С докладами выступили как действующие служители Фемиды, так и научное сообщество.

Тема единства правоприменения имеет важное значение, поскольку в судебных вопросах не должно быть разночтений, чтобы избегать возможных ошибок. Судьи регулярно обмениваются опытом, а с учетом того, что нынешний год для всей системы юбилейный, ожидается большое количество подобных мероприятий.