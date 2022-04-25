В День Победы в Уфе выступят Лев Лещенко и Николай Басков

Не менее 450 тысяч человек примут участие в Башкортостане в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В Уфе при этом ожидается около 150 тысяч горожан. Об этом заявили на оперативном совещании, которое провел глава республики. Радий Хабиров отметил, что столица провела работу по благоустройству и готова к новому сезону. Город стал намного чище, в том числе благодаря субботникам и экологическим акциям.