В День Победы в Уфе выступят Лев Лещенко и Николай Басков

Не менее 450 тысяч человек примут участие в Башкортостане в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В Уфе при этом ожидается около 150 тысяч горожан. Об этом заявили на оперативном совещании, которое провел глава республики. Радий Хабиров отметил, что столица провела работу по благоустройству и готова к новому сезону. Город стал намного чище, в том числе благодаря субботникам и экологическим акциям.
В преддверии Дня Победы у бюста Минигали Шаймуратову в Парке Победы Уфы будет дан старт республиканскому марафону. В его рамках соберут землю из районов и городов Башкортостана для закладки в основание будущего памятника Герою на Советской площади. По традиции в муниципалитетах будут проходить народные гулянья. В Уфе на торжественном концерте выступят Николай Басков и Лев Лещенко.