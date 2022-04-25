В Башкирии до 5 июня вводятся ограничения на любительскую рыбалку

С 25 апреля до 5 июня в Башкортостане вводятся ограничения на любительскую ловлю. Рыбачить теперь можно исключительно на одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух штук. При этом ловить можно только с берега и вдали от мест нереста, определенных правилами.

Важным остается требование к минимальному размеру добываемых рыб. Так, необходимо отпускать свежевыловленных жереха, судака, сазана размером менее 40 сантиметров, леща – менее 28 сантиметров. Также следует соблюдать суточную норму вылова водных биоресурсов – на одного рыбака не более 5 кг.

При нарушении правил рыболовства может налагаться административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Если же крупный ущерб нанесен водным биологическим ресурсам, тогда уже размер ущерба намного увеличивается. Он составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Камиль Биргулиев, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
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