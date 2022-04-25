В Башкирии до 5 июня вводятся ограничения на любительскую рыбалку

С 25 апреля до 5 июня в Башкортостане вводятся ограничения на любительскую ловлю. Рыбачить теперь можно исключительно на одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух штук. При этом ловить можно только с берега и вдали от мест нереста, определенных правилами.
Важным остается требование к минимальному размеру добываемых рыб. Так, необходимо отпускать свежевыловленных жереха, судака, сазана размером менее 40 сантиметров, леща – менее 28 сантиметров. Также следует соблюдать суточную норму вылова водных биоресурсов – на одного рыбака не более 5 кг.