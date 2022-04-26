В Уфе посетителей кладбищ обеспечат чистой водой

Директор Комбината специализированного обслуживания Руслан Кинзикеев на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал о подготовке к Дню поминовения и к Родительскому дню.
В Уфе провели монтаж 10 точек подачи воды на кладбище «Северное», 4 точек – на кладбище «Сергиевское» и 1 точки – на кладбище «Мусульманское». Посетители будут обеспечены чистой водой. До 30 апреля будет произведен монтаж дополнительных 9 точек подачи воды на кладбище «Южное». Установлены четыре стационарных туалета «Городовой-2».
Для посетителей на кладбищах организованы 45 огороженных площадок с твердым покрытием для временного складирования ТКО и веток, установлены контейнеры и информационные таблички о порядке и месте сбора ТКО. На открытых кладбищах установлено 12 контейнеров и 20 бункеров по 8 куб. м, на закрытых кладбищах — 8 контейнеров. Для организации сбора, транспортировки и утилизации ТКО с контейнеров и бункеров 16 февраля 2022 года заключены договоры с региональным оператором.
В целях организации торговли на кладбищах и удовлетворения потребностей посетителей кладбищ в живых и искусственных цветах, исключения незаконной торговли на кладбищах «Южное» и «Северное» для субъектов малого бизнеса установлены торговые лотки в количестве 71 единицы.
Фото: 2gis.ru