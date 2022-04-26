В Уфе посетителей кладбищ обеспечат чистой водой

Для посетителей на кладбищах организованы 45 огороженных площадок с твердым покрытием для временного складирования ТКО и веток, установлены контейнеры и информационные таблички о порядке и месте сбора ТКО. На открытых кладбищах установлено 12 контейнеров и 20 бункеров по 8 куб. м, на закрытых кладбищах — 8 контейнеров. Для организации сбора, транспортировки и утилизации ТКО с контейнеров и бункеров 16 февраля 2022 года заключены договоры с региональным оператором.