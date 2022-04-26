В Башкирии возобновилась реализация программы «Башкирские дворики»

В Башкирии возобновилось благоустройство придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Например, в Уфе уже стартовали работы в Дёмском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Благоустройство ведётся на 10 объектах, которые объединяют 32 придомовые территории.
Одновременно реализация программы «Башкирские дворики» началась в Нефтекамске, где подрядчик проводит работы на крупном объекте, включающем 8 дворов. Все работы выполнят до 30 сентября.
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет, до 2024 года. Ее задача — обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях и создание благоприятных условий проживания для граждан.
В этом году на реализацию программы «Башкирские дворики» из республиканского бюджета выделен 1 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в 2021 году. Еще 60 млн рублей добавят муниципалитеты на условии софинансирования. Всего в 2022 году благоустроят 200 дворовых территорий, из них в Уфе 54 двора на общую сумму 302,4 млн рублей.
Фото: министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.