В Башкирии возобновилась реализация программы «Башкирские дворики»

В Башкирии возобновилось благоустройство придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Фото №1 - В Башкирии возобновилась реализация программы «Башкирские дворики»

Например, в Уфе уже стартовали работы в Дёмском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Благоустройство ведётся на 10 объектах, которые объединяют 32 придомовые территории.

Одновременно реализация программы «Башкирские дворики» началась в Нефтекамске, где подрядчик проводит работы на крупном объекте, включающем 8 дворов. Все работы выполнят до 30 сентября.

Территории оборудуют сертифицированными детскими и спортивно-игровыми площадками с прорезиненным покрытием. Увеличится количество парковочных мест, обновятся дворовые проезды и тротуары. Кроме того, установят зоны отдыха, освещение и систему видеонаблюдения, обустроят контейнерные площадки.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ 

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет, до 2024 года. Ее задача — обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях и создание благоприятных условий проживания для граждан.

В этом году на реализацию программы «Башкирские дворики» из республиканского бюджета выделен 1 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в 2021 году. Еще 60 млн рублей добавят муниципалитеты на условии софинансирования. Всего в 2022 году благоустроят 200 дворовых территорий, из них в Уфе 54 двора на общую сумму 302,4 млн рублей.

Фото: министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ. 

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