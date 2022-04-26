В Башкирии возобновилась реализация программы «Башкирские дворики»

В этом году на реализацию программы «Башкирские дворики» из республиканского бюджета выделен 1 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в 2021 году. Еще 60 млн рублей добавят муниципалитеты на условии софинансирования. Всего в 2022 году благоустроят 200 дворовых территорий, из них в Уфе 54 двора на общую сумму 302,4 млн рублей.