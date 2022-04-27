В Башкирии в майские праздники будет курсировать поезд «Айгир»

В Башкирии в майские праздники будет курсировать пригородный поезд «Айгир». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Фото №1 - В Башкирии в майские праздники будет курсировать поезд «Айгир»

Гора Айгир – популярный туристический маршрут. Место притягивает и пеших туристов, и путешественников на машинах. Для удобства отдыхающих с 30 апреля по 10 мая поезд будет курсировать по следующему расписанию:

30 апреля, 1, 7, 8 мая 2022 года

— № 6911/6912/6916 Уфа (отпр. 07.08) — Инзер (приб. 10.07, отпр. 10.49) — Айгир (приб. 11.08)

— № 6915/6913/6914 Айгир (отпр. 18.40) — Инзер (приб. 18.59, отпр. 19.34) — Уфа (приб. 22.45).

2, 3, 4, 9, 10 мая 2022 года

— № 6912/6916 Дема (отпр. 07.24) — Инзер (приб. 10.07, отпр. 10:49) — Айгир (приб. 11.08)

— № 6915/6913 Айгир (отпр. 18.40) — Инзер (приб. 18.59, отпр. 19.34) — Дема (22.30)

Для максимального удобства пассажиров в эти дни предусмотрена увеличенная составность пригородных поездов.

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