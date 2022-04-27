В Башкирии в майские праздники будет курсировать поезд «Айгир»

В Башкирии в майские праздники будет курсировать пригородный поезд «Айгир». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Гора Айгир – популярный туристический маршрут. Место притягивает и пеших туристов, и путешественников на машинах. Для удобства отдыхающих с 30 апреля по 10 мая поезд будет курсировать по следующему расписанию: