В Башкирии родители семерых и более детей смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей

В Государственном собрании – Курултай внесли законопроект, который предлагает расширить категорию людей, которым присуждают медаль «Родительская доблесть». К награждению предлагают представлять родителей, воспитывающих или воспитавших семерых и более детей.

Если законопроект в конечном итоге примут, то такие семьи смогут рассчитывать на выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, в эту категорию внесут опекунов, попечителей и приемных родителей семерых и более детей.