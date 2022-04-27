В селе в Башкирии соседи ведут войну из-за клочка земли

Враги по соседству. В Чишминском районе сельчане не могут поделить землю. Каждый утверждает, что оппонент является захватчиком их собственности. И подобные споры гремят по всей республике.

Две сотки преткновения развели соседей не просто по разные стороны, а разбили на два враждующих лагеря. Участок земли семьи не могут поделить вот уже несколько лет. Но документы однозначны, говорит Владислав Валиуллин. Это план земельного участка соседей 2000-го года.

Изменения в площади произошли после проведения экспертизы кадастровым инженером. Её назначил суд после того, как соседи обратились к Фемиде. Специалист установил границы участков. Правосудие вынесло решение не в пользу Валиуллиных.

Мы думали, имея все правоустанавливающие документы, что суд отнесется к этому серьезно. Оказалось, что суд автоматом утверждает то, что дает эксперт. Все суды мы продули, две сотки отошли к соседям. Владислав Валиуллин

А вот юрист соседей говорит, что в захвате земель обвинить можно как раз их оппонентов. За годы войны скопилась коллекция фотографий, по которым можно отследить, как кочевал забор. Своим решением, говорит юрист, суд лишь исправил старую кадастровую ошибку.

Два независимых специалиста подтверждают, что имеет место кадастровая ошибка. Участок перемеряли трижды, приглашали специалистов, в том числе и из Уфы. Валиуллину предлагали мировое соглашение, но его это не устроило. Юрий Каримов, юрист

Но Владислав Валиуллин считает, что экспертиза была проведена некорректно, ведь у него на руках документы 2000-го года, в которых указаны совсем другие границы и площади. И вот в них как раз и заключается загвоздка, говорят специалисты. В 90-х и начале нулевых проводилась массовая инвентаризация земель. В документах была допущена реестровая ошибка.