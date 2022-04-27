В селе в Башкирии соседи ведут войну из-за клочка земли

Враги по соседству. В Чишминском районе сельчане не могут поделить землю. Каждый утверждает, что оппонент является захватчиком их собственности. И подобные споры гремят по всей республике.
Две сотки преткновения развели соседей не просто по разные стороны, а разбили на два враждующих лагеря. Участок земли семьи не могут поделить вот уже несколько лет. Но документы однозначны, говорит Владислав Валиуллин. Это план земельного участка соседей 2000-го года.
Изменения в площади произошли после проведения экспертизы кадастровым инженером. Её назначил суд после того, как соседи обратились к Фемиде. Специалист установил границы участков. Правосудие вынесло решение не в пользу Валиуллиных.
А вот юрист соседей говорит, что в захвате земель обвинить можно как раз их оппонентов. За годы войны скопилась коллекция фотографий, по которым можно отследить, как кочевал забор. Своим решением, говорит юрист, суд лишь исправил старую кадастровую ошибку.
Но Владислав Валиуллин считает, что экспертиза была проведена некорректно, ведь у него на руках документы 2000-го года, в которых указаны совсем другие границы и площади. И вот в них как раз и заключается загвоздка, говорят специалисты. В 90-х и начале нулевых проводилась массовая инвентаризация земель. В документах была допущена реестровая ошибка.
Суды, говорят юристы, завалены подобными спорами. Доходит до того, что соседи судятся из-за клочка земли шириной в 10 сантиметров и, находясь рядом друг с другом, отдаляются всё дальше, возводя уже не забор, а стену непонимания.