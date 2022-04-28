В Башкирии построят три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути

Пешеходный переход на станции Шингак-Куль в Чишминском районе сдадут в 2023 году.Его возведут за счет республики. Железная дорога делит населенный пункт надвое. По ту сторону от жилых домов остаются социальные объекты – школа, поликлиника, магазин.
Из-за долгой остановки поездов местные жители вынуждены ходить под вагонами. Телеканал БСТ неоднократно рассказывал об этой проблеме.
Между тем еще три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути в Башкирии построят в этом году силами РЖД. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Евгений Мельников.
Безопасные переходы появятся на перегоне Уфа - Черниковка; в Иглино и на 1726 км Ашинского направления. Они будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией.