АвтоВАЗ может временно приостановить выпуск автомобилей модели LADA Vesta

Компания АвтоВАЗ может приостановить выпуск автомобилей LADA Vesta до осени 2022 года. Данное решение обдумывается руководством в связи с проблемами в логистике.

Фото №1 - АвтоВАЗ может временно приостановить выпуск автомобилей модели LADA Vesta

Приостановление выпуска одной модели вовсе не означает, что концерн не будет работать. Организация намерена выпускать модели «Гранта», «Ларгус» и «Нива» в простых комплектациях.

«Для снижения издержек при транспортировке узлов и моторов в другие регионы на «АвтоВАЗе» могут утвердить перенос производства с площадей Renault-Россия и «Лада Ижевск» на ведущее производство в Тольятти, сообщают Avtograd News. Конкретные сроки не рассекречиваются. 

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