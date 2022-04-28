АвтоВАЗ может временно приостановить выпуск автомобилей модели LADA Vesta

Компания АвтоВАЗ может приостановить выпуск автомобилей LADA Vesta до осени 2022 года. Данное решение обдумывается руководством в связи с проблемами в логистике.
Приостановление выпуска одной модели вовсе не означает, что концерн не будет работать. Организация намерена выпускать модели «Гранта», «Ларгус» и «Нива» в простых комплектациях.
«Для снижения издержек при транспортировке узлов и моторов в другие регионы на «АвтоВАЗе» могут утвердить перенос производства с площадей Renault-Россия и «Лада Ижевск» на ведущее производство в Тольятти, сообщают Avtograd News. Конкретные сроки не рассекречиваются.