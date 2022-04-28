АвтоВАЗ может временно приостановить выпуск автомобилей модели LADA Vesta

«Для снижения издержек при транспортировке узлов и моторов в другие регионы на «АвтоВАЗе» могут утвердить перенос производства с площадей Renault-Россия и «Лада Ижевск» на ведущее производство в Тольятти, сообщают Avtograd News. Конкретные сроки не рассекречиваются.