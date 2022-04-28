В Башкирии школьникам начали давать йодированный йогурт

С сегодняшнего дня «Молочная кухня» начала поставлять в школы и детские сады биойодированный йогурт. Пилотным стал Уфимский район. Но уже в течение года полезный молочный продукт планируют включить в рацион детей по всей республике. Мера направлена на профилактику йододефицита.

Свою высокую оценку школьники подкрепляют делом: первоклассники трапезу начинают с йогурта. Так сказать, подогреть, но не перебить аппетит. Вслед за йогуртом с тарелок исчезает и каша.

– Что первым делом ешь? – Сначала йогурт. – Почему? – Сначала ем вкусное. А потом тоже вкусное. Арслан Габитов, учащийся центра образования «Олимп»

Я люблю йогурт, потому что он полезный. Он с клубникой еще. А клубника полезная. Ильдар Салаватов, учащийся центра образования «Олимп»

Этот йогурт, который появился в школьной столовой, полезный еще и потому, что он с йодом. Специализированная поставка нового продукта стартовала сегодня. Йогурт с йодом продегустировали и родители.

Это очень хорошо, мне кажется, для щитовидной железы, если учесть то, что наш регион является йододефицитным . Поэтому эта продукция будет очень актуальная. Самое главное – это натуральная продукция. Для меня это очень важно, так как я многодетная мама. Роза Солнцева, член родительского комитета

Разработку йогурта с биойдом «Молочная кухня» вела более года. Роспотребнадзор рекомендовал заменить им обычный продукт. На вкус это никак не влияет.

Это пока единственная разработка в России именно для детского питания, именно в молочном продукте. Работа шла по подтверждению этого продукта в лабораторных условиях. Лаборатории по подтверждению этого йода находятся в Москве. Эльдар Сайгафаров, директор ГАУ РБ «Молочная кухня»

На данный момент в школе обучается 670 детей. В детском саду средняя посещаемость – около 200 детей. Йогурт получают все. Детям очень нравится. Ирина Матвеева, директор центра образования «Олимп»

Уфимский район стал пилотным, где в меню детских садов и школ появился биойодированный йогурт. А это 17 тысяч детей.

Это на постоянной основе. Мы долго ждали, когда этот йогурт получит все разрешительные документы – это достаточно длительная процедура. Мы работаем еще в Кушнаренковском районе, и постепенно и там данная продукция будет внедряться в систему школьного и дошкольного меню. Ирина Круглий, директор Уфимского комбината детского питания