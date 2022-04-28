В Башкирии школьникам начали давать йодированный йогурт

С
сегодняшнего дня «Молочная кухня» начала поставлять в школы и детские сады биойодированный
йогурт. Пилотным стал Уфимский район. Но
уже в течение года полезный
молочный продукт планируют включить в
рацион детей по всей республике. Мера направлена на профилактику
йододефицита.
Свою высокую оценку школьники подкрепляют делом: первоклассники трапезу начинают с йогурта. Так сказать, подогреть,
но не перебить аппетит. Вслед за йогуртом с тарелок исчезает и каша.
–
Что первым делом ешь? – Сначала йогурт. – Почему? – Сначала ем вкусное. А потом
тоже вкусное.Арслан Габитов, учащийся центра образования «Олимп»
Я люблю йогурт, потому
что он полезный. Он с клубникой еще. А клубника полезная.Ильдар Салаватов, учащийся центра образования «Олимп»
Этот
йогурт, который появился в школьной столовой, полезный еще и потому, что он с
йодом. Специализированная поставка нового продукта стартовала сегодня. Йогурт с
йодом продегустировали и родители.
Это очень хорошо,
мне кажется, для щитовидной железы, если учесть то, что наш регион является
йододефицитным . Поэтому эта продукция будет очень актуальная. Самое главное – это
натуральная продукция. Для меня это очень важно, так как я многодетная мама.Роза Солнцева, член родительского комитета
Разработку
йогурта с биойдом «Молочная кухня» вела более года. Роспотребнадзор
рекомендовал заменить им обычный продукт. На вкус это никак не влияет.
Это пока
единственная разработка в России именно для детского питания, именно в молочном
продукте. Работа шла по подтверждению этого продукта в лабораторных условиях. Лаборатории
по подтверждению этого йода находятся в Москве.Эльдар Сайгафаров, директор ГАУ РБ «Молочная кухня»
На данный момент в
школе обучается 670 детей. В детском саду средняя посещаемость – около 200
детей. Йогурт получают все. Детям очень нравится.Ирина Матвеева, директор центра образования «Олимп»
Уфимский
район стал пилотным, где в меню детских садов и школ появился биойодированный
йогурт. А это 17 тысяч детей.
Это на постоянной
основе. Мы долго ждали, когда этот йогурт получит все разрешительные документы –
это достаточно длительная процедура. Мы работаем еще в Кушнаренковском районе,
и постепенно и там данная продукция будет внедряться в систему школьного и
дошкольного меню.Ирина Круглий, директор Уфимского комбината детского питания
«Молочная
кухня» поставляет свою продукцию в школы и детские сады 24 районов республики.
Повсеместно полезный йогурт с биойодом заменит обычный в течение года.