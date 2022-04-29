В Москве обсудили вклад башкирского народа в победу русской армии в Отечественной войне

Вклад башкирского народа в победу русской армии в Отечественной войне 1812 года обсудили в Москве. Там прошел вечер, посвященный 210-летию этого исторического события. Реконструктор, заслуженный артист Башкортостана Урал Муртазин рассказал об участии 28 башкирских войск в войне против Наполеона.

Как говорится в исторических архивах, главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов похвалил командира одного из башкирских полков за боевые заслуги словами: «Любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь, молодцы». Народ увековечил это событие в песне «Любезники, любизар!». Башкирские артисты исполнили эту песню.