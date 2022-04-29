В Москве обсудили вклад башкирского народа в победу русской армии в Отечественной войне

Вклад башкирского народа в победу русской армии в Отечественной войне 1812 года обсудили в Москве. Там прошел вечер, посвященный 210-летию этого исторического события. Реконструктор, заслуженный артист Башкортостана Урал Муртазин рассказал об участии 28 башкирских войск в войне против Наполеона.
Как говорится в исторических архивах, главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов похвалил командира одного из башкирских полков за боевые заслуги словами: «Любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь, молодцы». Народ увековечил это событие в песне «Любезники, любизар!». Башкирские артисты исполнили эту песню.
Во время вечера прошла викторина на знание истории Башкортостана, победителям вручили памятные призы. Также состоялась презентация коллекции одежды «Хан кызы» дизайнера Гульназ Курамшиной.