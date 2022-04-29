Жители Стерлитамака смогут повлиять на будущее своего города
Жители Стерлитамака могут повилять на судьбу своего города. Для этого горожанам нужно заполнить специальную анкету от городского сообщества «Матурама».
Анкету разработал Институт Урбанистики, поэтому в опрос входит большое количество актуальных вопросов развития города.
Стерлитамак — это город большой химии, вместе с тем он зеленый и удобный для жизни. Чтобы город развивался дальше, нужно понять, какой он теперь и каким хотят видеть его в будущем жители. Ответить на эти вопросы можно только сообща. Для этого мы запускаем «Анкету горожанина», в которой каждый может высказать свои проблемы и предложить способы их решения.
«Матурама»
Ответы горожан помогут системно взглянуть на город и выстроить стратегию комплексного развития, сделать его комфортным для проживания. Для объективной оценки необходимо собрать 3000 анкет.
Куратор исследования, известный урбанист Святослав Мурунов отмечает, что лучше всего благоустроить город можно лишь с помощью самих его жителей.
Анкета горожанина – это инструмент для описания города самими жителями. Полный образ места, где живешь, – это не только проблемы и жалобы, но и места вдохновения, истории, опыт, отношения. Мы очень часто концентрируемся только на проблемах и поиске виноватых, а реальность сложнее и многообразнее. Город – это сложная система, в которой каждый ведёт себя и чувствует особенно, поэтому мы в исследовании пытаемся собрать полную картину и, самое главное, собрать вместе тех горожан, кто хочет участвовать в конкретных проектах, формировать сообщества, делиться ресурсами и генерировать идеи. Очень важно, чтобы ответили на вопросы анкеты и поделились своим опытом разные люди: и школьники, и старожилы. Сделаем обязательно отчёт и опубликуем в СМИ, чтобы город посмотрел на себя со стороны и определил, куда и как развиваться.