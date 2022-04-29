Жители Стерлитамака смогут повлиять на будущее своего города

Жители Стерлитамака могут повилять на судьбу своего города. Для этого горожанам нужно заполнить специальную анкету от городского сообщества «Матурама».

Фото №1 - Жители Стерлитамака смогут повлиять на будущее своего города

Анкету разработал Институт Урбанистики, поэтому в опрос входит большое количество актуальных вопросов развития города.

Стерлитамак — это город большой химии, вместе с тем он зеленый и удобный для жизни. Чтобы город развивался дальше, нужно понять, какой он теперь и каким хотят видеть его в будущем жители. Ответить на эти вопросы можно только сообща. Для этого мы запускаем «Анкету горожанина», в которой каждый может высказать свои проблемы и предложить способы их решения.

«Матурама»

Ответы горожан помогут системно взглянуть на город и выстроить стратегию комплексного развития, сделать его комфортным для проживания. Для объективной оценки необходимо собрать 3000 анкет.

Куратор исследования, известный урбанист Святослав Мурунов отмечает, что лучше всего благоустроить город можно лишь с помощью самих его жителей.

Анкета горожанина – это инструмент для описания города самими жителями. Полный образ места, где живешь, – это не только проблемы и жалобы, но и места вдохновения, истории, опыт, отношения. Мы очень часто концентрируемся только на проблемах и поиске виноватых, а реальность сложнее и многообразнее. Город – это сложная система, в которой каждый ведёт себя и чувствует особенно, поэтому мы в исследовании пытаемся собрать полную картину и, самое главное, собрать вместе тех горожан, кто хочет участвовать в конкретных проектах, формировать сообщества, делиться ресурсами и генерировать идеи. Очень важно, чтобы ответили на вопросы анкеты и поделились своим опытом разные люди: и школьники, и старожилы. Сделаем обязательно отчёт и опубликуем в СМИ, чтобы город посмотрел на себя со стороны и определил, куда и как развиваться.

Святослав Мурунов

Заполнить анкету горожанина можно по ссылке.

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