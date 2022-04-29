Жители Стерлитамака смогут повлиять на будущее своего города

Анкета горожанина – это инструмент для описания города самими жителями. Полный образ места, где живешь, – это не только проблемы и жалобы, но и места вдохновения, истории, опыт, отношения. Мы очень часто концентрируемся только на проблемах и поиске виноватых, а реальность сложнее и многообразнее. Город – это сложная система, в которой каждый ведёт себя и чувствует особенно, поэтому мы в исследовании пытаемся собрать полную картину и, самое главное, собрать вместе тех горожан, кто хочет участвовать в конкретных проектах, формировать сообщества, делиться ресурсами и генерировать идеи. Очень важно, чтобы ответили на вопросы анкеты и поделились своим опытом разные люди: и школьники, и старожилы. Сделаем обязательно отчёт и опубликуем в СМИ, чтобы город посмотрел на себя со стороны и определил, куда и как развиваться.

Святослав Мурунов