В компании АвтоВАЗ объявили об акции для владельцев LADA Granta

Концерн АвтоВАЗ объявил для владельцев автомобилей модели LADA Granta акцию. По информации пресс-службы компании, акция для автомобилистов называется «LADA Помощь на дороге плюс».
«LADA Помощь на дороге плюс» — это полноценный сервис мобильности, покрывающий широкий спектр потребностей автомобилистов. Услугами «LADA Помощь на дороге плюс» можно бесплатно воспользоваться в течение года с момента активации карты.
В комплекс помощи входят эвакуация при ДТП и
поломках, подвоз топлива, замена колеса на запасное, запуск АКБ, консультации
юриста и автомеханика, а также поиск принудительно эвакуированного автомобиля.