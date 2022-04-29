В компании АвтоВАЗ объявили об акции для владельцев LADA Granta

Концерн АвтоВАЗ объявил для владельцев автомобилей модели LADA Granta акцию. По информации пресс-службы компании, акция для автомобилистов называется «LADA Помощь на дороге плюс».

Фото №1 - В компании АвтоВАЗ объявили об акции для владельцев LADA Granta

«LADA Помощь на дороге плюс» — это полноценный сервис мобильности, покрывающий широкий спектр потребностей автомобилистов. Услугами «LADA Помощь на дороге плюс» можно бесплатно воспользоваться в течение года с момента активации карты.

В комплекс помощи входят эвакуация при ДТП и поломках, подвоз топлива, замена колеса на запасное, запуск АКБ, консультации юриста и автомеханика, а также поиск принудительно эвакуированного автомобиля.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии