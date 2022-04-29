Медики Уфы отметили День работников скорой помощи

Служба начала свою работу еще в 1898 году. Днём ее рождения принято считать 28 апреля. Она начиналась всего с двух карет, работающих в Москве. Профессиональный праздник многие медики встретили на посту. В Башкортостане накануне столетнего юбилея службы скорой помощи принялись за модернизацию системы после многочисленных жалоб со стороны сотрудников. Но, несмотря на сложности, молодое поколение медиков, стремящихся в медицинский десант, всё же есть.

За спиной обратный отсчёт, а за каждым действием, помимо судей, следят десятки глаз. В роли пациентов – коллеги. Это можно назвать конкурсом по спасению жизней. Будущие сотрудники скорой помощи соревнуются в мастерстве. Среди участников Виктория Гильмиярова, которая уже на российском уровне доказала профессионализм. Девушка заняла второе место на «Ворлд Скиллс Россия» в компетенции фельдшера. Виктория учится в Бирском медколледже. Фельдшеров скорой помощи тут начали готовить последние несколько лет.

За нашими выпускниками идет охота в хорошем смысле слова. Наши студенты работали в красных зонах, нас благодарили из разных районов за помощь. Ниля Белобородова, директор Бирского медико-фармацевтического колледжа

Время на скорой словно летит в разы быстрее. Вот, вроде бы, только устроилась работать в бригаду в Севастополе, говорит Галина Резнова, а уже прошло больше 40 лет, сейчас на пенсии. Но работа не отпускает, потому что это оказалась не профессия, а призвание.

Многие сотрудники медицинского десанта не смогли оторваться от работы даже ради награждения. В Республиканской станции скорой помощи заслуженные награды получили диспетчеры, фельдшеры, водители и врачи.

Мы наравне с МЧС, с полицией. В Башкирии порядка 330 бригад ежедневно выходят на работу в любое время суток и в любую погоду. В следующем году мы отмечаем столетие скорой медицинской помощи республики. Аяз Камалов, главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи

Столетие республиканской службы скорой помощи совпало с масштабными реформами в организации. Бригады медиков теперь будут относиться не к городским и районным больницам, а объединены в единую систему. В первую очередь это стирает административные границы и позволит отправлять к пациенту ближайшую карету скорой помощи, несмотря на то, что территориально они в разных районах. Раньше медики могли обслуживать только до границ своих муниципалитетов. Также пересмотрена оплата труда. Она сильно отличалась по республике.

Мы собрали аргументы и решили, что оплату за работу в ночное время нужно поднимать. С марта уровень доплат – 80%. Рауль Халфин, председатель республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения России