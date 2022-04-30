В Башкирии коронавирус выявили менее чем у 150 человек за сутки

Согласно информации оперштаба, в Башкирии на 30 апреля в общей сложности зарегистрировано 285 749 фактов заражения коронавирусом, из которых 139 – выявленные случаи за последние сутки.

Выписано за время пандемии 279 225 пациентов, перенесших коронавирус. Из них за сутки было выписано 155 человек. Всего в Башкирии коронавирус унес жизни 5 618 человек, из них за сутки – 5.