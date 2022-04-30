В Уфе 1 мая на время митинг-концерта перекроют несколько улиц

В Уфе 1 мая состоится митинг-концерт, посещенный Празднику Весны и Труда. В связи с этим, сообщает городское управление ГИБДД, будет перекрыто несколько улиц с 8 утра до 14 часов.

Для всех видов транспорта перекроют дорогу на ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Мустая Карима, ул. Мустая Карима от дома №28 до дома №5 ул. Кирова. Также будут перекрыты и северный, и южный проезды от ул. Карла Маркса до ул. Мустая Карима и парковка возле Дома профсоюзов.