В Уфе в День пожарной охраны 30 спасателей получили госнаграды

Сегодня в России отмечается День пожарной охраны, 30 представителей профессии отметили государственными наградами Российской Федерации, а также ведомственными знаками отличия. Церемония награждения прошла в конференц-зале Главного управления МЧС России по Башкортостану. Кроме того, в ряды спасателей были приняты молодые пожарные, которые принесли присягу у стелы памяти павшим при исполнении долга.

На этих кадрах горит одна из уфимских многоэтажек. Тогда благодаря сотрудникам МЧС из охваченного огнем дома эвакуировали 92 человека, из них 26 детей. Благодаря работе спасателей обошлось без жертв. Сегодня 30 представителей героической профессии получили государственные награды. Торжественное вручение прошло в Главном управлении МЧС.

Героями не становятся, а рождаются. Это доказала 18-летняя учалинка Яна Насирова. В декабре прошлого года в ее доме произошел пожар. В самый ответственный момент девушка забыла про страх и спасла из горящей постройки своего отца, мачеху и 11-летнюю сестру. Главное управление МЧС представило Яну к награде наряду с профессиональными спасателями.