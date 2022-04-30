В Уфе состоялся республиканский робототехнический чемпионат

Состязание прошло в стенах Башкирского аграрного университета, поэтому направлению «сельское хозяйство» уделили отдельное внимание. Школьники продемонстрировали, как умные машины могут помогать отрасли.
Садоводу остается лишь периодически заполнять емкость с водой. Полив и проветривание включаются, когда земля немного подсохнет или в помещении станет душно. Такую умную теплицу собрал и автоматизировал ученик 8 класса Дмитрий Шестаков.
Как можно облегчить труд человека с помощью современных технологий? Конкурсанты республиканского робототехнического чемпионата представляют судьям свои проекты в сфере сельского хозяйства. Например, умная ферма для цыплят с автоматической кормораздачей, а это уже вариант автоматизированного животноводческого комплекса для крупнорогатого скота.
Как в животноводстве, так и в растениеводстве. Роботы всё чаще стали применяться в сельском хозяйстве. А к участникам чемпионата у аграрного университета свой интерес. Ведь несмотря на юный возраст, они уже предлагают зрелые решения для отрасли.
Гонки роботов, автономные воздушные аппараты, управляемый футбол, где игроками выступают умные машины, и многое другое. Чемпионат проходил по 10 категориям.
Робототехнический чемпионат прошел по регламентам фестиваля «РобоФинист». Команда из Свердловской области участвовала вне зачета. Победители же своих категорий поедут на всероссийский финал, который пройдет в Санкт-Петербурге.