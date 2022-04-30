В Уфе состоялся республиканский робототехнический чемпионат

Состязание прошло в стенах Башкирского аграрного университета, поэтому направлению «сельское хозяйство» уделили отдельное внимание. Школьники продемонстрировали, как умные машины могут помогать отрасли.

Садоводу остается лишь периодически заполнять емкость с водой. Полив и проветривание включаются, когда земля немного подсохнет или в помещении станет душно. Такую умную теплицу собрал и автоматизировал ученик 8 класса Дмитрий Шестаков.

Это проект «Умная теплица», позволяющая уменьшить временной труд человека в рабочее время в огороде.

Дмитрий Шестаков, ученик средней общеобразовательной школы № 4 г. Янаула

Как можно облегчить труд человека с помощью современных технологий? Конкурсанты республиканского робототехнического чемпионата представляют судьям свои проекты в сфере сельского хозяйства. Например, умная ферма для цыплят с автоматической кормораздачей, а это уже вариант автоматизированного животноводческого комплекса для крупнорогатого скота.

Фото №1 - В Уфе состоялся республиканский робототехнический чемпионат

Для этого мы сделали автоматическую поилку, автоматическую кормилку, климат-контроль, трактор, который будет вывозить навоз, и умные весы.

Марат Рафиков, участник чемпионата

Как в животноводстве, так и в растениеводстве. Роботы всё чаще стали применяться в сельском хозяйстве. А к участникам чемпионата у аграрного университета свой интерес. Ведь несмотря на юный возраст, они уже предлагают зрелые решения для отрасли.

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Конечно, эти ребята нам ценны, потому что, приходя в университет, такие подготовленные ребята активно занимаются наукой, разрабатывают какие-то идеи, продвигают какие-то свои новшества, тем самым помогают развиваться отрасли.

Рамиль Зарипов, заведующий отделом профориентационной работы и приёма абитуриентов Башкирского государственного аграрного университета

Гонки роботов, автономные воздушные аппараты, управляемый футбол, где игроками выступают умные машины, и многое другое. Чемпионат проходил по 10 категориям.

На соревнование приехали более 130 участников из разных муниципальных районов и городов нашей республики, а также участвует команда из Свердловской области.

Оксана Семёнова, директор Республиканского детского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»

Робототехнический чемпионат прошел по регламентам фестиваля «РобоФинист». Команда из Свердловской области участвовала вне зачета. Победители же своих категорий поедут на всероссийский финал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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