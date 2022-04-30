В Уфе состоялся республиканский робототехнический чемпионат

Состязание прошло в стенах Башкирского аграрного университета, поэтому направлению «сельское хозяйство» уделили отдельное внимание. Школьники продемонстрировали, как умные машины могут помогать отрасли.

Садоводу остается лишь периодически заполнять емкость с водой. Полив и проветривание включаются, когда земля немного подсохнет или в помещении станет душно. Такую умную теплицу собрал и автоматизировал ученик 8 класса Дмитрий Шестаков.

Это проект «Умная теплица», позволяющая уменьшить временной труд человека в рабочее время в огороде. Дмитрий Шестаков, ученик средней общеобразовательной школы № 4 г. Янаула

Как можно облегчить труд человека с помощью современных технологий? Конкурсанты республиканского робототехнического чемпионата представляют судьям свои проекты в сфере сельского хозяйства. Например, умная ферма для цыплят с автоматической кормораздачей, а это уже вариант автоматизированного животноводческого комплекса для крупнорогатого скота.

Для этого мы сделали автоматическую поилку, автоматическую кормилку, климат-контроль, трактор, который будет вывозить навоз, и умные весы. Марат Рафиков, участник чемпионата

Как в животноводстве, так и в растениеводстве. Роботы всё чаще стали применяться в сельском хозяйстве. А к участникам чемпионата у аграрного университета свой интерес. Ведь несмотря на юный возраст, они уже предлагают зрелые решения для отрасли.

Конечно, эти ребята нам ценны, потому что, приходя в университет, такие подготовленные ребята активно занимаются наукой, разрабатывают какие-то идеи, продвигают какие-то свои новшества, тем самым помогают развиваться отрасли. Рамиль Зарипов, заведующий отделом профориентационной работы и приёма абитуриентов Башкирского государственного аграрного университета

Гонки роботов, автономные воздушные аппараты, управляемый футбол, где игроками выступают умные машины, и многое другое. Чемпионат проходил по 10 категориям.

На соревнование приехали более 130 участников из разных муниципальных районов и городов нашей республики, а также участвует команда из Свердловской области. Оксана Семёнова, директор Республиканского детского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана»