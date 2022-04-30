9 проектов из башкирского Благовещенска выиграли президентские гранты

Гранты как возможность для развития. 9 проектов из Благовещенска стали победителями Фонда президентских грантов. Модернизация музея, экологические субботники и новые арт-объекты.

Главным экспонатом этого зала станет живой человек. Это может быть раненый солдат, генерал или медсестра. В Благовещенске сотрудники историко-краеведческого музея планируют организовать театрализованные представления прямо в выставочном зале. И всё это ради того, чтобы провести экскурсию с полным погружением в эпоху. Такая модернизация стала возможна благодаря грантовой поддержке. Все, что могут, сотрудники музея благоустраивают сами. Ещё одно недавнее приобретение – мастерская для рукоделия со всем необходимым инвентарём.

Но активно пользуются грантовой поддержкой не только сотрудники музея. Общественные территории при помощи государства благоустраивают и сами жители. К примеру, небольшой водоём практически в центре Благовещенска облагородили студенты местного колледжа. На средства гранта приобрели стройматериалы, установили скамейки, арт-объекты и посадили цветы.