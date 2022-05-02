Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с праздником Ураза-байрам

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона в своих социальных сетях с мусульманским праздником Ураза-байрам. В этом году праздник отмечается верующими 2 мая.

Руководитель региона отметил, что в республике проживает очень много разных народностей, которые живут уже давно рядом друг с другом. Единство и дружба народов является неотъемлемой частью Башкирии.