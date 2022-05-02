В Уфе заканчивается благоустройство парка "Кашкадан" ко Дню города

В Башкирской столице в скором времени закончится реконструкция парка «Кашкадан». Благоустройство стартовало в 2019 году и сдать проект планируется к Дню города, который пройдет 12 июня.

Ранее внешний вид водоема в парке оставлял желать лучшего: проблемой было обмеление и цветение озера. Проблему удалось решить осушением и углублением. На дне озера создали специальный замок, который препятствует уходу воды в нижние слои грунта.