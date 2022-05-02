В России хотят выпустить упрощенную модель Lada Niva Travel

Концерн АвтоВАЗ планирует выпустить упрощенную версию автомобиля модели Lada Niva Travel. Более простая комплектация внедорожника станет антисанкционным автомобилем.

Фото №1 - В России хотят выпустить упрощенную модель Lada Niva Travel

В упрощенной комплектации отечественный автомобиль выпустят без ABS, подушки безопасности и SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС. Цена на автомобиль без дополнительных элементов станет ниже и будет в более доступном сегменте авторынка.

Сообщается, что уже собрано восемь автомобилей данной модели. Ранее появилась информация о том, что в июле появится упрощенная Niva Legend.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии