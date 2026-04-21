В Башкирии учредили медаль «От благодарного народа Башкортостана»

В республике учредили новую государственную награду – медаль «От благодарного народа Башкортостана». Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. Медаль станет знаком признания заслуг граждан, проявивших себя в добровольческой, благотворительной и гуманитарной деятельности, связанной с проведением СВО, а также в оказании помощи при сборе и доставке гуманитарных грузов.