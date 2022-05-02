В садовых товариществах Уфы проходят противопожарные профилактические рейды

За неделю в Уфе произошло 14 пожаров, которые возникли из-за сжигания мусора и сухой растительности. В республике введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров. Специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям обходят садовые товарищества и частный сектор города, чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности, а также рассказать, как оказывать первую медицинскую помощь.

Как спасти человека при отравлении угарным газом, после удара молнии и даже во время клинической смерти? С помощью манекена специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям провели лекцию для жителей садового товарищества «Калинка», что в деревне Осоргино.

Сотрудники Госкомитета также объяснили садовникам, как правильно пользоваться огнетушителем, рассказали про извещатели и предостерегли от мошенников, которые пользуясь доверием пенсионеров – устанавливают за деньги датчики, которые положены бесплатно.

Жителям «Калинки» раздали памятки о пожарной безопасности, а также предупредили, что будут следить за нарушителями, которые будут разводить открытый огонь. Сельчане сами на открытом собрании садоводов подписали документ о прохождении инструктажа и прекрасно понимают, какие штрафы грозят в случае нарушения. Если обычно это было две-три тысячи рублей, то во время особого противопожарного режима сумма санкций составит уже четыре тысячи рублей.