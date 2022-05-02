В МЧС Башкирии напомнили об обязательной регистрации туристических групп

МЧС  напоминает об обязательной регистрации туристических групп и маршрута. Сделать это нужно онлайн на сайте регионального управления. 

В случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, это поможет быстро найти туристов и оказать помощь. Так, круглосуточные спасательные посты на время праздников  организованы на горных реках республики: Большой и Малый   Инзер, Сакмара и Лемеза.

На сегодняшний день на сайте регионального МЧС регистрацию прошли почти полторы тысячи туристов, среди них 81  ребенок.

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