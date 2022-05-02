В МЧС Башкирии напомнили об обязательной регистрации туристических групп

В случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, это поможет быстро найти туристов и оказать помощь. Так, круглосуточные спасательные посты на время праздников организованы на горных реках республики: Большой и Малый Инзер, Сакмара и Лемеза.