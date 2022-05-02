В МЧС Башкирии напомнили об обязательной регистрации туристических групп

МЧС напоминает об обязательной регистрации туристических групп и маршрута. Сделать это нужно онлайн на сайте регионального управления.
В случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, это поможет быстро найти туристов и оказать помощь. Так, круглосуточные спасательные посты на время праздников организованы на горных реках республики: Большой и Малый Инзер, Сакмара и Лемеза.
На сегодняшний день на сайте регионального МЧС регистрацию прошли почти полторы тысячи туристов, среди них 81 ребенок.