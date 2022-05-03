Ученые, сделавшие реконструкцию лица фронтовика, помогли семье из Башкирии найти прадеда

Семья Шамсутдиновых из Башкортостана узнала, что случилось с их прадедом, который ушел на фронт Великой Отечественной войны. С 1941 года о нем ничего не было известно. Известия пришли по счастливой случайности. Правнучка солдата откликнулась на сообщение ученых, которые провели реконструкцию лица по найденным останкам.

У 83-летнего Ягуды Шамсутдинова долгожданное событие: он узнал, что произошло с его отцом Саляхетдином Шамсутдиновым, который ушел на фронт Великой Отечественной в далеком 1941 году и пропал. Помогли современные технологии.

Мужчина сравнивает два снимка – реальное фото отца, которое сохранила мать, и кадр, который получился с помощью реконструкции лица по черепу. Останки нашли в братской могиле в Ленинградской области. Так потомки героя Великой Отечественной узнали, где он погиб и захоронен.

На войну поехал и без вести там пропал, мы не знаем, где он служил, нет у него ни писем, ничего нет. Дальше я не знаю. Отца я не знаю совсем. Ягуда Шамсутдинов, сын С. Шамсутдинова

Это все стало возможным благодаря социальным сетям и настойчивости правнучки солдата Саляхетдина Шамсутдинова Адели. Она прониклась переживаниями своего деда и всячески старалась помочь найти родственника, изучала сайты памяти и следила за новостями поисковиков, которые ведут раскопки.

Я каждое 9 мая выхожу на «Бессмертный полк». И фотография дедушки висела, и показывали мне его. С 2015 года выхожу на «Бессмертный полк», и поэтому лицо знакомо. И листая сеть ВК, в ленте увидела фотографию, точнее, это был рисунок, и по рисунку я подумала, что он очень похож на прадеда. После этого я еще отправила своей маме, она говорит, что, вроде, похож. И через несколько месяцев мы написали людям, которые это выложили. Аделя Шамсутдинова, правнучка С. Шамсутдинова

Переписка, которая завязалась с учеными Института этнологии и антропологии РАН, подтвердила, что с точностью в 99% восстановленное лицо по черепу – это и есть прадед Адели. Специалисты использовали метод Михаила Герасимова, открытый еще в 30-х годах. Эту же технологию используют криминалисты и судмедэксперты. Поисковики считают, что только проведенной работы недостаточно.

В данной истории Саляхетдина Шамсутдинова есть фотография данного солдата у родственников, есть восстановленная реконструкция по черепу, так сказать, его рисунок, и с большой вероятностью можно утверждать, что его останки можно идентифицировать именно как нашего уроженца Саляхетдина Шамсутдинова. Конечно, для более точной экспертизы необходимо провести ДНК-анализ, чтобы на 100% знать, что это Саляхетдин Шамсутдинов. Ильдар Бикбаев, руководитель регионального общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан