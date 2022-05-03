Ученые, сделавшие реконструкцию лица фронтовика, помогли семье из Башкирии найти прадеда

Семья Шамсутдиновых из Башкортостана узнала, что случилось с их прадедом, который ушел на фронт Великой Отечественной войны. С 1941 года о нем ничего не было известно. Известия пришли по счастливой случайности. Правнучка солдата откликнулась на сообщение ученых, которые провели реконструкцию лица по найденным останкам.
У 83-летнего Ягуды Шамсутдинова долгожданное событие: он узнал, что произошло с его отцом Саляхетдином Шамсутдиновым, который ушел на фронт Великой Отечественной в далеком 1941 году и пропал. Помогли современные технологии.
Мужчина сравнивает два снимка – реальное фото отца, которое сохранила мать, и кадр, который получился с помощью реконструкции лица по черепу. Останки нашли в братской могиле в Ленинградской области. Так потомки героя Великой Отечественной узнали, где он погиб и захоронен.
Это все стало возможным благодаря социальным сетям и настойчивости правнучки солдата Саляхетдина Шамсутдинова Адели. Она прониклась переживаниями своего деда и всячески старалась помочь найти родственника, изучала сайты памяти и следила за новостями поисковиков, которые ведут раскопки.
Переписка, которая завязалась с учеными Института этнологии и антропологии РАН, подтвердила, что с точностью в 99% восстановленное лицо по черепу – это и есть прадед Адели. Специалисты использовали метод Михаила Герасимова, открытый еще в 30-х годах. Эту же технологию используют криминалисты и судмедэксперты. Поисковики считают, что только проведенной работы недостаточно.
В этом году россияне отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. До сих пор многие семьи не знают, что же произошло с их родственниками, которых призвали на фронт. По разным оценкам, пропавшими без вести считаются от 1,8 до 2,5 млн человек. Это данные Российского военно-исторического общества. И у метода, который используют антропологи и поисковики, большие перспективы.