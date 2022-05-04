Башкирия становится популярным местом отдыха у туристов

Республика Башкортостан вошла в рейтинг самых популярных мест для отдыха у россиян. По результатам опроса аналитиков на h.h.ru провести отпуск в солнечном регионе хотят 2,6% жителей Поволжья.

По результатам опроса, половина жителей страны любят пляжный отдых у моря. Еще 46% предпочитают туристические походы и сплавы по рекам. 37% жителей готовы к экскурсионным турам. Еще 27% опрошенных рассказали, что лучшим отдыхом считают санатории, курорты и СПА.