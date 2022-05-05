В Уфе 5, 7 и 9 мая на ряде улиц будет перекрыто движение транспорта

Также в День Победы 9 мая во время проведения торжественного прохождения и акции «Бессмертный полк» будет ограничено движение транспорта с 08:00 до 14:00 по проспекту Октября от ул.Города Галле до ул.Кольской; Северный проезд от проспекта Октября до ул.Российской; Южный проезд от проспекта Октября до ул.Комсомольской; ул.Новогорная от Южного проезда до Северного проезда.