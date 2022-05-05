В Уфе 5, 7 и 9 мая на ряде улиц будет перекрыто движение транспорта

5, 7 и 9 мая в башкирской столице на ряде улиц временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий, которые посвящены 77-ой годовщине окончания ВОВ.
Так, для проведения репетиций торжественного прохождения военнослужащих 5 и 7 мая с 18:00 до 21:30 будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Октября от Северного проезда до Южного проезда и Северный проезд от проспекта Октября до ул.Новогорной.
Также в День Победы 9 мая во время проведения торжественного прохождения и акции «Бессмертный полк» будет ограничено движение транспорта с 08:00 до 14:00 по проспекту Октября от ул.Города Галле до ул.Кольской; Северный проезд от проспекта Октября до ул.Российской; Южный проезд от проспекта Октября до ул.Комсомольской; ул.Новогорная от Южного проезда до Северного проезда.
В связи с вводимыми ограничениями изменится схема движения общественного транспорта.
Мэрия Уфы приносит извинения жителям и гостям столицы за возможные неудобства и просит отнестись к вводимым ограничениям с пониманием.