В Уфе прошла генеральная репетиция прохождения военнослужащих в День Победы

Впервые участниками шествия в Уфе станут кавалеристы и кинологи. В столице республики сегодня состоялась генеральная репетиция торжественного шествия военнослужащих на День Победы.

Парадная форма, ровные колонны, чеканный шаг и равнение на середину. Это генеральная репетиция праздничного шествия на 9 мая. Торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, федеральных органов исполнительной власти в регионе, юнармейцев, кадетов и курсантов учебных заведений, а также ветеранов боевых действий и военной службы должно начаться в 10:00

Для торжественного прохождения привлекаются 21 парадный расчёт, знаменная группа с государственными флагами России и Башкортостана, копиями знамени Победы и знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также сводный духовой оркестр. В этом году в параде впервые будут участвовать кинологи и конница. Кавалеристы будут одеты как в военные времена, командир – в форму Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Впервые в этом году сразу после торжественного прохождения лучшему расчету парада вручат кубок. Занявшие второе и третье место получат дипломы. Конкурс утвердил ещё в прошлом году Глава республики Радий Хабиров.