В Уфе прошел круглый стол памяти Даяна Мурзина

Некоторые подробности из жизни и военных лет Даяна Мурзина рассказали учащимся лицея №155 г Уфы. В конференц-зале стадиона «Динамо» состоялся круглый стол, посвященный памяти героя-разведчика.
Мероприятие было организовано по инициативе ХК«Уфа» и УФСБ России по Республике Башкортостан. На встречу были приглашены ветераны органов госбезопасности. Также присутствовала дочь прославленного военного разведчика, которая рассказала о человеческих качествах Даяна Мурзина.
Сразу после круглого стола состоялось открытие хоккейного турнира памяти прославленного башкирского разведчика Даяна Мурзина. На уфимском льду сразятся шесть детских команд.