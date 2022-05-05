В Уфе прошел круглый стол памяти Даяна Мурзина

Некоторые подробности из жизни и военных лет Даяна Мурзина рассказали учащимся лицея №155 г Уфы. В конференц-зале стадиона «Динамо» состоялся круглый стол, посвященный памяти героя-разведчика.

Мероприятие было организовано по инициативе ХК«Уфа» и УФСБ России по Республике Башкортостан. На встречу были приглашены ветераны органов госбезопасности. Также присутствовала дочь прославленного военного разведчика, которая рассказала о человеческих качествах Даяна Мурзина.

Он был удивительным и уникальным человеком.  К нему и молодежь, и пожилые люди как-то тепло относились. Он, во-первых, очень любил людей. Всегда уважал людей.

Роза Рахматуллина, дочь Даяна Мурзина

Сразу после круглого стола состоялось открытие хоккейного турнира памяти прославленного башкирского разведчика Даяна Мурзина. На уфимском льду сразятся шесть детских команд.

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