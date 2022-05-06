Стало известно, как будут работать медучреждения в Башкирии в праздники

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы медицинских учреждений на время праздничных выходных. Напомним, жители региона будут отдыхать с 7 по 10 мая включительно.

Фото №1 - Стало известно, как будут работать медучреждения в Башкирии в праздники

7 мая 2022 года - по графику субботы (с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00).

8 мая 2022 года - выходной день;

9 мая 2022 года - праздничный день;

10 мая 2022 года - по графику субботы (с 08:00  до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00).

Руководящий состав минздрава Башкирии будет круглосуточно дежурить с 7 по 10 мая. В стационарных подразделениях предусмотрено создание резервных коек для стационарного лечения пациентов, запаса лекарственных препаратов, оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи.

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