В Уфе на время репетиции Парада Победы перекроют несколько улиц

В столице Башкирии завтра, 7 мая, будут перекрыты несколько улиц. Это связано с репетицией Парада Победы. Так, с 6 часов вечера до 21:30 проезд будет невозможен по проспекту Октября – от Северного проезда до Южного, а также по Северному проезду – от проспекта Октября до улицы Новогорной.
В День Победы во время парада и акции «Бессмертный полк» с 8 утра до 14 часов перекроют проспект Октября – от Города Галле до Кольской, Северный проезд от проспекта Октября до Российской; Южный проезд – от проспекта Октября до Комсомольской и улицу Новогорную – от Южного проезда до Северного.