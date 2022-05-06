В Уфе на время репетиции Парада Победы перекроют несколько улиц

В столице Башкирии завтра, 7 мая, будут перекрыты несколько улиц. Это связано с репетицией Парада Победы. Так, с 6 часов вечера до 21:30 проезд будет невозможен по проспекту Октября – от Северного проезда до Южного, а также по Северному проезду – от проспекта Октября до улицы Новогорной.