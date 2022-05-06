В Уфе прошел благотворительный концерт «Письма Победы»

В Башкирской госфилармонии имени Хусаина Ахметова состоялся благотворительный концерт «Письма Победы». Программу представили артисты эстрады и музыкально-литературного лектория.
Режиссер проекта – заслуженная артистка Республики Башкортостан Сулпан Аскарова. На концерте прозвучали известные песни военных лет и современные композиции на патриотическую тематику. Между номерами артисты со сцены зачитывали настоящие письма с фронта. Зрителями постановки стали учащиеся уфимских школ и воспитанники подростковых патриотических клубов.