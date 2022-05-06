В Уфе прошел благотворительный концерт «Письма Победы»

В эти дни как никогда востребованы программы с патриотической темой. Сегодня лекторий дал 6 концертов по школам Уфы. Мы воспитываем наше подрастающее поколение в патриотическом духе, это очень важно.

Марина Луговая, главный специалист по развитию академического искусства Башгосфилармонии им. Х. Ахметова