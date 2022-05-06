В Уфе прошел благотворительный концерт «Письма Победы»

В Башкирской госфилармонии имени Хусаина Ахметова состоялся благотворительный концерт «Письма Победы». Программу представили артисты эстрады и  музыкально-литературного лектория.

Режиссер проекта – заслуженная артистка Республики Башкортостан Сулпан Аскарова. На концерте  прозвучали известные песни военных лет и современные композиции на патриотическую тематику. Между номерами артисты со сцены зачитывали настоящие письма с фронта. Зрителями постановки стали учащиеся уфимских школ и воспитанники подростковых патриотических клубов.

Фото №1 - В Уфе прошел благотворительный концерт «Письма Победы»

В эти дни как никогда востребованы программы с патриотической темой. Сегодня лекторий дал 6 концертов по школам Уфы. Мы воспитываем наше подрастающее поколение в патриотическом духе, это очень важно.

Марина Луговая, главный специалист по развитию академического искусства Башгосфилармонии им. Х. Ахметова
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