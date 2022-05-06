В Башкирии открыли новую поликлинику, которую жители ждали 20 лет

Ожидание длиною в 20 лет – именно столько жители села Чекмагуш ждали, когда же в райцентре построят новую поликлинику. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мечты сельчан осуществились, на возведение учреждения ушло почти полмиллиарда рублей. Сегодня состоялось торжественное открытие.
Руслан Васильев живет в Чекмагуше с рождения, по профессии тракторист-машинист, и сейчас мужчина устраивается на новое место работы. Для этого ему необходимо пройти медосмотр. Если раньше эта процедура могла растянуться на недели, то в новой поликлинике всех специалистов можно будет пройти всего за день.
Новую поликлинику в Чекмагуше возвели в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и Минздрава республики. На строительство учреждения было направлено порядка 400 миллионов рублей.
В трехэтажном здании установлен лифт и подъемник, который позволяет обеспечить доступ на все этажи для маломобильных граждан. Новая поликлиника рассчитана на обслуживание как взрослых, так и детей. Потоки заболевших и здоровых пациентов разделят, чтобы за одну смену врачи смогли принять до 250 человек.
Половина суммы, направленной на строительство, а это около 200 миллионов, ушла на оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием. А для бесперебойной работы у учреждения имеется своя трансформаторная подстанция и котельная.
Что касается детского отделения, то там укомплектованность педиатров стопроцентная, в этом году в село даже приехали работать два молодых специалиста, окончивших вуз. Всего же врачи ведут прием в 54 кабинетах.