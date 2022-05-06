В Башкирии открыли новую поликлинику, которую жители ждали 20 лет

Ожидание длиною в 20 лет – именно столько жители села Чекмагуш ждали, когда же в райцентре построят новую поликлинику. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мечты сельчан осуществились, на возведение учреждения ушло почти полмиллиарда рублей. Сегодня состоялось торжественное открытие.

Руслан Васильев живет в Чекмагуше с рождения, по профессии тракторист-машинист, и сейчас мужчина устраивается на новое место работы. Для этого ему необходимо пройти медосмотр. Если раньше эта процедура могла растянуться на недели, то в новой поликлинике всех специалистов можно будет пройти всего за день.

Новую поликлинику в Чекмагуше возвели в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и Минздрава республики. На строительство учреждения было направлено порядка 400 миллионов рублей.

В трехэтажном здании установлен лифт и подъемник, который позволяет обеспечить доступ на все этажи для маломобильных граждан. Новая поликлиника рассчитана на обслуживание как взрослых, так и детей. Потоки заболевших и здоровых пациентов разделят, чтобы за одну смену врачи смогли принять до 250 человек.

Половина суммы, направленной на строительство, а это около 200 миллионов, ушла на оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием. А для бесперебойной работы у учреждения имеется своя трансформаторная подстанция и котельная.

Поликлиника соответствует всем стандартам, здесь просторно, удобно, прекрасный коллектив. Яркий пример совместной работы по принципу «мы вместе, мы сообща, мы можем решить любую задачу, любую проблему». Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан