«Бомбили нас очень часто»: воспоминания ветерана Великой Отечественной войны из Башкирии

С каждым годом тех, кто подарил нам победу, становится все меньше. Да и возраст уже не просто преклонный – почти всем под 100 лет. Их свидетельства по-прежнему для нас бесценны. Уже завтра три ветерана из Башкортостана отправятся в Москву, чтобы 9 мая принять участие в Параде Победы на Красной площади. Мы пообщались с одним из них.

Ему было всего 15. Оставив мать и сестёр в освобождённом советскими солдатами родном городе, он отправился на фронт по железным дорогам войны. Там и нашёл своего папу. Встретились сын с отцом в Вильнюсе в 1944 году. Ещё вчерашний школьник встал у топки перебрасывать уголь. Делал всё ради того, чтобы не оставить советских солдат безоружными.

Мы подвозили к фронту технику. Снаряды, живую технику, вплоть до танков. Ну и получилось так, что наш паровоз забрали под бронепоезд. Они же бомбили нас. И очень часто. Владимир Егоров, ветеран Великой Отечественной войны

А дальше было сражение за Тильзит и Пиллау, освобождение Кенигсберга, за которое он получил медаль. Там его и настиг вражеский снаряд. Владимир Иванович получил ранение осколком в голову.

В Кенигсберге вообще ужасно было. Немцы огрызались сильно. А паровоз бронированный же был. Там пулемёты стояли прямо в паровозе, оттуда стреляли. Их тогда сильно потрепали немцы, и бронепоезд был сильно подбит. Сергей Егоров, сын Владимира Егорова

Но вскоре это всё осталось позади. И наступил тот самый, главный в его жизни, майский день 1945-го.

Я с постели на втором этаже в окошко с автомата стрелял. Все кричали ура, вот все, абсолютно все. Владимир Егоров, ветеран Великой Отечественной войны

После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу. Его вместе с отцом направили в Сызрань. Там нужна была помощь в переброске военной техники и личного состава на Дальний Восток, на войну с Японией.

Ну а потом, когда вывезли всё оттуда, мы приехали в Дёму. Владимир Егоров, ветеран Великой Отечественной войны

Здесь он и нашёл свою любовь. Дальше было возвращение в родной город Орёл, свадьба и рождение сына. Вот только железная дорога так и не отпустила от себя ветерана. В мирное время Владимир Иванович продолжил трудиться на паровозе. Сначала помощником, потом машинистом.