В Башкирии ямочный ремонт планируют завершить к 15 июня

В Башкирии продолжается ямочный ремонт на автомобильных дорогах. О ходе работ говорили во время совещания в Доме Республики.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, на данный момент все дорожные работы идут по установленному плану.

Дорожники уже приступили к плановому ремонту – на дефектных участках фрезами снимают колею и затем укладывают новый асфальт. Кроме того, в активной фазе – ямочный ремонт дорог, который мы планируем завершить, как и было установлено, к 15 июня.