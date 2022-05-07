В Башкирии ямочный ремонт планируют завершить к 15 июня

В Башкирии продолжается ямочный ремонт на автомобильных дорогах. О ходе работ говорили во время совещания в Доме Республики.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, на данный момент все дорожные работы идут по установленному плану.
Дорожники уже приступили к плановому ремонту – на дефектных участках фрезами снимают колею и затем укладывают новый асфальт. Кроме того, в активной фазе – ямочный ремонт дорог, который мы планируем завершить, как и было установлено, к 15 июня.
Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, содержание дорог является важной темой для жителей региона, и необходимо уделить особое внимание качеству.