В Уфе для 101-летнего ветерана организовали персональный парад

В 40-м году он был призван в Вооруженные Силы и служил в танковой части в качестве стрелка-радиста. В боевых действиях участвовал в составе 93-й стрелковой дивизии. Дважды был ранен, бился под Сталинградом в качестве командира артиллерийского расчета. Также Григорий Иванович принимал участие в боях на Курской дуге, в освобождении от нацистов Украины, в Корсунь-Шевченковской операции, в Карпатах и в Румынии. В 1946 году после демобилизации приехал в Уфу к родным, которые во время войны были эвакуированы из родного города ветерана, Рыбинска, в Уфу. Недавно Григорий Иванович отметил свой 101-й день рождения. За парадом фронтовик наблюдал с балкона своей квартиры.