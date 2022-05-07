В Уфе состоялся финал конкурса «Башкортостан Гузэле»

За титул красавицы Башкортостана боролись около 20 участниц. Перед жюри стояла по-настоящему тяжелая задача, ведь каждая из претенденток была достойна этого звания.

Состязание проходило в трех различных категориях, начиная от малышек до 12 лет. Среди детей, к слову, проигравших не было. Таким образом, по словам организаторов, их с малых лет учат побеждать. Следом шла категория девушек до 18 лет, далее – до 35. Причем представительницы были со всей республики.