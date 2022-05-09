В Уфе Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в честь праздника Победы

Сегодня, 9 мая, в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Радий Хабиров принял участие в церемонии, посвященной памятной дате. В парке Победы состоялось возложение венка к памятнику Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина.

Глава Башкортостана Радий Хабиров от имени всех жителей региона почтил память погибших в войне. Также цветы были возложены к могиле Мусы Гареева, дважды Героя Советского Союза, к мемориалу Славы, бюстам Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, а также к памятнику тружеников тыла.